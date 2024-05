Torrazzo, grande festa per la riapertura del negozio di alimentari - FOTO

Grande festa oggi, sabato 4 maggio, a Torrazzo per la riapertura del negozio di alimentari di via Giacinto Giorgio 11, chiuso da oltre un anno, i cui locali sono di proprietà comunale.

A taglio del nastro, insieme alla titolare Sara ed al marito Marco, erano presenti il Sindaco Luigi Graziano, il Vice Sindaco Bruno Giansetti, l’Assessore Laura Benzi, i consiglieri di maggioranza Silvano Acotto, Andrea Anselmino Acotto e Giovanni Olivotto, ed il consigliere di minoranza Marco Maffeo.

Una buona notizia per le comunità di Torrazzo e per i paesi vicini, soprattutto per gli anziani e per i turisti di Valle Elvo e Serra, che da oggi hanno a disposizione questo servizio essenziale e non sono obbligati ad andare in città a fare la spesa.

“Siamo contenti di inaugurare – dichiara il Sindaco - questo negozio sito a pochi passi dalla chiesa, al centro del paese, in una location che è stata la sede di Comune, asilo e scuole elementari. Il negozio torna a splendere con una nuova veste grazie all’impegno e all'esperienza nel campo di Sara”.