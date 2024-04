A Salussola è protagonista il “restauro della relazione” grazie a volontari e associazioni FOTO

Sabato 20 e domenica 21 aprile all’Anffas di Salussola, presso la cascina Carrubi di Prelle, è stato ricostruito uno splendido muro di pietra a secco alto 2,10 m. lungo circa 10 m. e profondo 0,50 grazie al lavoro dei volontari dell’Associazione Fondiaria LASERRA di Chiaverano, dell’Associazione per la Valorizzazione del Paesaggio della Bassa Serra Biellese del Museo dell’Oro e della Pietra di Salussola, gli iscritti al corso di rifacimento dei muri a secco, alcuni ragazzi dell’Anffas, con copertura di Legambiente. Importante contributo tecnico-meccanico è stato dato dalla ditta di Luca Nichini, da Emanuele Reguzzi e da Stefano Bordoni dell'Azienda Agricola Ca’Riunci.

Le Associazioni, in rete fra loro, hanno ideato il progetto di rifacimento muri per la conservazione del paesaggio terrazzato, simbolo di storia, tradizione e saper fare. L’attività rientra in una proposta più ampia, quella delle giornate di manutenzione territoriale, dedicata ai muretti a secco, riconosciuti patrimonio immateriale dell’umanità. La collaborazione non è stata solo un’attività di restauro architettonico ma anche e soprattutto un restauro della relazione. Il lavoro cooperativo dove si è condivisa fatica, cibo, comprensione, attrezzi, materiali e tempo, risulta rigenerativa sotto vari aspetti, sul piano umano dove si concretizza un sincero rapporto collaborativo e altrettanto rigenerativa per il paesaggio che vede ripristinato un muro di contenimento franato. Il tutto in un contesto di tacita intesa gratificante dove il fare e l’essere si intrecciano in un’operosità collettiva inedita nella vita quotidiana. Le due giornate sono state scandite da momenti di lavoro e di amichevole convivialità.

L’accoglienza dell’Anffas si è manifestata in un pranzo offerto su una panoramica terrazza incorniciata da glicini in fiore, in un clima molto cordiale; inoltre tutti i partecipanti hanno ricevuto una piantina prodotte dai ragazzi dell’Anffas nelle loro serre. La comunità di Salussola ha espresso la propria vicinanza all’iniziativa con la gradita visita della sindaca Emanuela Chioda e della consigliera Mimma Di Giorgi. Seguiranno, grazie al successo ottenuto, altri corsi, uno è già programmato per l’autunno.