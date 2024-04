Salussola: A scuola di educazione stradale col Comandante della Polizia Locale Alessio Santi

Gli alunni delle scuole primarie di Salussola dell'istituto comprensivo di Cavaglià, dalla prima alla quinta hanno partecipato alle lezioni tenute dal comandante della Polizia locale, Alessio Santi, che ha trattato, diversificando la comunicazione in base all'età, alcuni argomenti utili anche ai giovanissimi utenti della strada: come riconoscere le forze dell'ordine, chi è il pedone, i segnali di pericolo, le regole essenziali e il loro rispetto, i pericoli. Per la classe quinta ci sarà anche una lezione pratica sulla conoscenza del mezzo che i piccoli usano, la bicicletta, come riconoscere i vari pezzi riconoscendo quelli essenziali e quelli superflui e gli strumenti consigliati come il caschetto. Per tutti è stato fondamentale apprendere l'importanza del codice della strada e le conseguenze delle violazioni alle regole.

Importante è stato anche far comprendere come attraversare una strada sulle strisce pedonali, come salire e scendere da un bus e il rispetto dei segnali e dei semafori. I piccoli hanno partecipato con molta attenzione e con tante domande, segno che le lezioni li hanno interessati e coinvolti positivamente. Sono queste le iniziative volte a sviluppare un buon comportamento sulla strada fin da piccoli, anche alla luce delle tante notizie di cronaca e per prevenire comportamenti pericolosi per tutti, dai pedoni ai conducenti di bici, moto, auto, ecc. Certamente i bambini che hanno assistito con tanto interesse alle lezioni, staranno anche attenti ai comportamenti dei grandi che a volte, per distrazione, non sono sempre diligenti e rispettosi del codice stradale.