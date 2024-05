Anche nella giornata di oggi giovedì 2 maggio i Vigili del Fuoco sono stati impegnati nel territorio per diversi interventi per piante cadute in strada, con il supporto della Protezione Civile.

Le zone più colpite sono state nei comuni di Salussola, Zubiena, Netro e Biella.

A Cossato è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco per il distacco dell'intonaco all'interno di un palazzo Atc e un danno d'acqua in via Felice Coppa in un'abitazione.

Seguiranno aggiornamenti.