A Viverone lavori sulle strade bianche

Partiti in questi giorni a Viverone i lavori sulle strade bianche del Comune.

“Come tutti gli anni, - scrive l’Ammnistrazione sui propri canali social - la Forestale della Regione Piemonte ha iniziato questi interventi . Si è intervenuti sulla passeggiata erbosa a Lago e strade comunali di accesso con taglio erba ed asportazioni ramaglie dovute ai forti venti di questo periodo. Si proseguirà con la pulizia della salita Borrella al Castello e poi sulle strade che dal Lago di Bertignano vanno verso San Vitale e Zimone”.

Altri lavori in corso riguardano la linea elettrica. “Enel, - spiega l’Amministrazione - come da intese con noi, sta procedendo alla sostituzione della linea elettrica che porta corrente alle frazioni Rolle e Bertignano con nuova linea, questo per eliminare le ripetute mancanze di corrente elettrica verificatesi negli anni”.