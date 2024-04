Pietro Micca, buona prova per la Ritmica a Saint Vincent

Weekend lungo per la sezione ritmica che affronta la seconda prova regionale del Campionato Individuale Silver LD LE a Saint Vincent. Partenza venerdì 19 aprile con il livello LD categoria senior, in pedana Matilde Barbera, senior 1.

Matilde presenta due esercizi, palla e cerchio, che esegue con determinazione. Buona prova per la ginnasta che termina ottava. Con il livello LD si prosegue sabato 20. Per la categoria Allieve 1 si presenta sul campo Caldera Sara con corpo libero e cerchio. Un gara emozionante per la più piccola del gruppo, sale sul terzo gradino del podio e veste orgogliosa il bronzo. Un meritato quinto posto anche per Micheletti Elisabetta che gareggia tra le allieve 3 con i suoi esercizi a palla e clavette. Seguono alla compagna Vezzoli Bianca e Gallo Rebecca nella categoria allieve 4. Bianca propone il programma a cerchio e palla, che esegue bene, infatti occupa il sesto posto in classifica generale. Rebecca termina dodicesima sempre a palla e cerchio.

Cambiando categoria troviamo Carpano Clelia, junior 1, con palla e clavette. Determinata, conclude in undicesima posizione. A chiudere la giornata di sabato per Pietro Micca si esibiscono Fenzi Vittoria e Pecollo Vittoria, entrambe nella categoria junior 3. Fenzi propone il programma a cerchio e clavette, mentre Pecollo a cerchio e palla. Buona prova per entrambe, concludono nona e quindicesima. Domenica 21 aprile si disputa la seconda prova per il livello LE, presenti Pasquadibisceglie Noemi, allieva 3, e Arcuno Vittoria, junior 3. Per Noemi una gara intensa con un programma a tre esercizi: corpo libero, cerchio e clavette. Con grande entusiasmo porta a termine la prova e si classifica ottava.

Vittoria invece propone al corpo giudicante gli esercizi a palla e clavette, esegue bene e termina nona. Soddisfatte le tecniche Irina Liovina ed Elisabetta Rosso con la direttrice tecnica Marta Nicolo. Ora la sezione si prepara per le ultime due prove di gara prima del consueto saggio di fine anno il 17 maggio.