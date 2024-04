Biliardo, a Biella emozioni e buone prove in campionato FOTO

Domenica 21 aprile si è concluso il campionato istituzionale Biella/Vercelli. L’atto finale del campionato 2023/2024 , tenutosi presso il CSB BILLIARDS DELUXE Biella, si è svolto sotto l’abile Direzione di Paolo Clarichetti, direttore di gara del comitato provinciale Biella/Vercelli, con lo staff arbitrale designato dall’apposita Commissione.

Alla poule finale, dopo le 5 prove accedono i migliori 8 giocatori di 1°/2°/3° categoria per la conquista del titolo di categoria. Dopo le battaglie del tabellone eliminatorio nel raggruppamento di 1° categoria approdavano in finale Paolo Crescenzio del Ghost’s Biella Campione in carica vs Emilio Bruno stecca DOC del Bomba Club di Alice Castello, al termine di un bellissimo incontro, si imponeva Paolo Crescenzio che si confermava Campione Provinciale per la seconda volta consecutiva. Si è visto il bel biliardo dei Campioni, quello che non lascia nulla al caso e possiamo affermare che ambedue hanno dimostrato di avere le carte in regola per ambire al primato.

L’ha spuntata Crescenzio in virtù della maggiore regolarità nel contesto complessivo delle giocate e ciò lo ha premiato consegnandogli il primato assoluto ancor più valido perché ottenuto contro un avversario coriaceo e mai domo. Terzi a pari merito si sono piazzati Andrea Luciani del CSB Club 84 di Crescentino, e Roberto Pagliarin CSB Bomba Club Intanto Michele Liscio, ottima stecca, del CSB Ghost’s, si imponeva in Seconda Categoria su Nicola Varacalli punta di diamante di casa del CSB BILLIARDS DELUXE. Un incontro dall’esito incerto e ben giocato da entrambi che hanno dimostrato di non essere giunti lì per caso bensì in virtù di una eccellente performance espressa in ogni fase di avvicinamento al match clou. Giovanni Bonomelli CSB Bomba Club e Carlo Botto Steglia CSB Ghost’s hanno meritatamente condiviso il terzo gradino del podio.

Niente “bella” in Terza Categoria dove Luciano Spezio CSB BOMBA CLUB si imponeva, in uno con un secco 2 a 0 al pur meritevole Giovanni Rosa “esplosivo” giocatore del csb Ghost’s Biella. Classe pura hanno confermato le doti innate del talentuoso giocatore, che punta all’ingresso nelle categorie superiori Subito dopo, terzi ex equo, si sono classificati gli atleti del csb Bomba Club, l’estroso Maurizio Miglio e Bruno Alberati che ha confermato una regolarità di risultati durata tutta la stagione. Questo il sunto della volata conclusiva di un Campionato Istituzionale torneo che il comitato Regionale Fibis in collaborazione con il comitato Bi-VC ha saputo organizzare in maniera ottimale. La premiazione finale arricchita dalla presenza del presidente regionale FISBB Pierluigi Avataneo che portando i saluti della federazione ha elogiato il Lavoro di tutto il Comitato sottolineando la continua crescita dell’attivita sportiva, dovuta all’impegno di tutti CSB, Dirigenti e arbitri atleti della provincia.