Inter campione d'Italia, è seconda stella: anche a Biella si festeggia in piazza Vittorio Veneto

E sono 20. L’Inter coglie la vittoria più bella. Nel derby, con i cugini (e diretti rivali) del Milan, che vale la seconda stella della sua storia. Lo fa grazie alle reti di Acerbi e Thuram che laureano il gruppo di Simone Inzaghi campione d’Italia con 5 giornate d’anticipo.

Al fischio finale del direttore di gara, il popolo nerazzurro si è riversato ieri sera in piazza Duomo per onorare uno scudetto tanto atteso e sperato. Il primo dell'era Inzaghi, che ora potrebbe dare inizio ad un ciclo di successi anche in campo internazionale, dopo la Champions sfumata l'anno scorso, a Istanbul, con il Manchester City.

Anche a Biella, i tifosi si sono dati appuntamento alla rotonda di piazza Vittorio Veneto per celebrare i propri beniamini a suon di clacson e inni. Peccato solo per la pioggia che ha impedito ai tanti di proseguire nei festeggiamenti fino a tarda notte.