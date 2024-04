La Rhythmic School protagonista a Napoli nella finale del Torneo Gold Italia FOTO

Continuano a ritmo incessante le gare del calendario FGI Gold e Silver. Nel fine settimana si è disputata al PalaVesuvio di Napoli la finale nazionale del Torneo Gold Italia di ginnastica Ritmica, competizione fra le più importanti e selettive del calendario FGI. Giulia Sapino, unica ginnasta biellese ad aver ottenuto l’ammissione alla fase nazionale, ha disputato un’ottima gara presentandosi in pedana con gli esercizi al cerchio, in cui ha ottenuto dalla giuria un ottimo punteggio, (26,000) ed alle clavette (25,050) classificandosi al termine della competizione al sedicesimo posto finale, seconda delle atlete piemontesi in gara.

Ha accompagnato l’atleta nella trasferta campana l’allenatrice e DT Tatiana Shpilevaya che valuta positivamente la performance della sua atleta, considerato il numero di partecipanti e l’altissimo livello tecnico delle ginnaste ammesse alla finale nazionale. Nelle stesse giornate si è disputata la seconda prova del regionale Silver LD a San Vincent, in questa competizione sono scese in pedana a difendere i colori della Rhythmic School cinque ginnaste.

Nella categoria Senior1 Nadia Dipalma ha presentato in gara esercizi a cerchio e palla e si è classificata quarta, fra le Allieve 4 Martina Brocchi esibendosi con palla e cerchio è giunta ottava, mentre nelle Junior 1 Iris Marchesi con routine a nastro e palla si classificava al sesto posto. Nella categoria J3 Esther Sales Neto si è esibita in gara con cerchio e clavette ottenendo il quinto posto, nella stessa categoria la vincitrice della prima prova Giulia Bocci ha eseguito il cerchio ma non ha potuto effettuare l’esercizio con la palla per il riacutizzarsi di un problema fisico.

Ha seguito le atlete in campo gara l’allenatrice Arianna Prete parzialmente soddisfatta dei risultati ottenuti. Il prossimo week end si torna al PalaCandelo con la disputa della seconda prova del regionale LB1 ed LB2 a cura del collaudatissimo Team dei volontari della Rhythmic School, risultano già iscritte alla gara più di 250 atlete, a tentare di tenere alto il vessillo della società candelese scenderanno in pedana Matilde Agostino, Ginevra Lanza, Giorgia Maria Bonifacio ed Alice Cola.