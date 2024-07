Vigliano strizza l'occhio alla "Salute in Cammino", ecco la nuova segnaletica per le passeggiate

Dopo l’iniziativa delle quattro passeggiate di primavera, accolte con favore dalle decine di partecipanti guidati dalla guida escursionistica Marco Macchieraldo, l’amministrazione comunale di Vigliano Biellese ha disposto il rifacimento della segnaletica del progetto “Salute in cammino – 10.000 passi per stare bene”.

“Il nostro comune – spiega il sindaco Cristina Vazzoler - aveva aderito all’iniziativa proposta dall’ASLBI fin dal 2016, collaborando nella creazione sul territorio di percorsi studiati per favorire la camminata all’aria aperta. Mentre la segnaletica realizzata a suo tempo dimostrava chiaramente i segni del tempo, l’attenzione per le camminate salutari è invece cresciuta in questi anni. Indubbiamente, a farci apprezzare le passeggiate nel nostro paese ha contribuito anche la pandemia, che ci ha imposto restrizioni negli spostamenti e fatto riscoprire la bellezza di alcuni luoghi vicini a casa e non sempre così conosciuti”.

In questi giorni, quindi, è stata riposizionata in via Largo Stazione e in corso Avilianum la segnaletica interamente rinnovata, che ha come simbolo un colorato bruco “millepiedi”. “Un motivo in più - prosegue Vazzoler - per muoversi e conoscere il paese. E’ interessante ricordare che il progetto ha visto il Biellese come il primo territorio che ha accolto in pieno le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità circa il valore preventivo dell’attività fisica praticabile anche nel modo più semplice ed economico, ovvero camminando. 10.000mila passi è infatti l’attività motoria media quotidiana raccomandata dagli esperti per avere benefici sul benessere e lo stato di salute: i miglioramenti riguardano la funzione cardiaca e polmonare, la forza muscolare e la resistenza allo sforzo, la flessibilità ed una maggiore capacità di rispondere agli stimoli.L’attività fisica, poi, è capace anche di migliorare il nostro umore, la sensazione di benessere, la qualità del sonno. Approfittando della bella stagione ed evitando le ore più calde, invito ad osservare la nuova segnaletica e a mettere in pratica le indicazioni sulla scuola di cammino. Si scoprirà forse che sugli effetti virtuosi della camminata non sappiamo ancora tutto e che ci sono modi semplici e davvero a costo zero per guadagnare in salute”.