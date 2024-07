L'Asd Città di Cossato è lieta di annunciare l'accordo siglato con il giocatore Gabriele Franchino.

Il difensore, classe 1991, con un trascorso nelle giovanili del Torino, vanta oltre 200 presenze in serie C ed una carriera trascorsa in diverse squadre professioniste in giro per l’Italia: Melfi, Vigor Lamezia, Monza, Arezzo, Cuneo, Vibonese e Pro Vercelli.