Calcio, c'è Vergna per i pali della Biellese

Una “carrierina” già notevole, al netto della carta d’identità. La Biellese 1902 comunica l’inserimento in rosa del portiere Mattia Vergna, novarese classe 2006. Dopo aver fatto le prime parate al Suno, il nuovo numero uno bianconero ha militato sette stagioni nel settore giovanile dell’Inter. Tornato in Piemonte, lo scorso maggio ha festeggiato con la Pro Vercelli la promozione in Primavera 2, dopo aver battuto in finale la Juve Stabia.

Queste le sue prime parole dopo aver scelto la Biellese: «Spero davvero di intraprendere un bel percorso in bianconero. Voglio disputare una buona stagione, creando un gruppo affiatato con i miei nuovi compagni. Dopo aver ricevuto la chiamata del direttore Varini, abbiamo trovato in fretta un accordo. Le mie prime impressioni? Non conoscevo molto Biella, ma ho trovato una buona organizzazione, una società che punta a salire di categoria e a proseguire nella sua crescita. Mi piace giocare in porta: credo che la fase di spinta sia il mio forte, mentre cerco di migliorare sulla presa. Il mio idolo? Assolutamente Mike Maignan, sono anche milanista. Voglio sempre puntare in alto, per essere fiero di me e rendere orgogliosi anche i miei genitori».

Ad accoglierlo è mister Luca Prina: «La valutazione tecnica è stata quella di scegliere un classe 2006 tra i pali, di modo da formare una coppia di portieri giovani e interessanti con Boraso, che già abbiamo in rosa. Il mercato ci ha offerto un portiere importante, con un bel percorso giovanile e ottimi margini di crescita. Lavorando potrà dare un contributo tangibile: riteniamo che Vergna possa già giocare e prendersi responsabilità anche in una piazza come Biella».