Biella Rugby, i risultati del fine settimana

8° TORNEO 4 VALLI

21.04.24 a Biella – Categoria Under 14

Squadre presenti. Biella, Cernusco, Milano Sud, Gattico, Amatori & Union Milano, Cus Pavia, As Rugby Milano, Urpa, Cus Milano, Mosquitos, Varese, Settimo Milanese

Gironi Eliminatori. Biella v Cernusco 19-0; Biella v Milano Sud 12-7. Classifica. Biella, Milano Sud, Cernusco.

Semifinali. Biella v As Rugby Milano 5-17.

Finale. Biella v Gattico 33-7.

Classifica finale. As Rugby Milano, Mosquito, Biella, Gattico, Cus Milano, Milano Sud, Varese, Amatori & Union Milano, Urpa, Settimo Milanese, Cernusco, Cus Pavia.

Adriano Moro, coach: “U14 molto positiva Aggressiva ma disciplinata ottiene un ottimo terzo posto ma meritava qualcosa di più”.

UNDER 18

20.04.24 a Grugliasco Cus Torino Energy v Biella Rugby 18-20 (13-7)

Marcatori. Mete: Meneghetti (2), Castello. Trasformazioni: Salussolia. Punizioni: Salussolia.

Biella Rugby: Morel; Meneghetti (67’ Mosca), Pavesi, Castello, Pagliano (46’ Moretti); Salussolia (60’ Defilippi), Besso; Trocca, Chiorboli, Rossi (cap.); Avanzi (67’ Formigoni), Buturca; Silvestrini (63’ Zavallone), Bredariol (54’ Bisio), Gibello (67’ Pacchiarotti).

Pietro Giordano, coach: “La vittoria di oggi è il coronamento di un gruppo che da agosto si è consolidato nei mesi: i ragazzi sin dal riscaldamento danno prova di grande maturità eseguendo gli esercizi in piena autonomia ed in campo, nonostante un primo tempo indisciplinato, portano a casa una vittoria grazie al temperamento e ad una prestazione difensiva degna di applausi. Il merito è da condividere con tutti coloro che fanno parte del team, sia che fossero in campo o no. È’ stata la loro giornata”.

UNDER 16

20.04.24 Biella Rugby v Union Rugby Riviera 84-7 (36-6)

Marcatori. Mete: Salussolia (2), Grillenzoni (5), Baiguera (2), Parnenzini, Borio, Vatteroni, Deni, Apollonio. Trasformazioni: Salussolia (7).

Biella Rugby: Parnenzini; Deni, Grillenzoni, Baiguera, Vitta; Salussolia, Bocchino (cap.); Zavarise, Rebecchi, Vatteroni; Perju, Calgaro; Borio, Apollonio, Rossi. A disposizione: Ferro.

Edo Barbera, coach: “Un’ottima prestazione di squadra ha portato un’ottima vittoria. I ragazzi si sono impegnati, portando in campo i frutti del lavoro svolto in allenamento”.

UNDER 12

20.04.24 a Ivrea, Torneo Bianca e Roberto

Primo posto per Biella Rugby.

Chiara Mautino, coach: “Domenica di vittoria in terra eporediese. I ragazzi dell' U12 vincono il Torneo Bianca e Roberto con una buona prova di carattere. Qualche piccola incertezza sul piano difensivo non ha destabilizzato i ragazzi che si sono autogestiti nel riscaldamento e hanno dato prova di essere una squadra rimanendo concentrati e positivi per tutto il torneo. È stata un'ottima palestra d'allenamento per il Torneo Internazionale che ci vedrà impegnati a Padova il 1 Maggio”.