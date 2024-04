“L’infinito dei campi di grano” va in scena a Gaglianico

Si conclude il 27 aprile alle h.21 la collaborazione di Storie di piazza aps con il Comune di Gaglianico, che ha realizzato una ricca stagione con una bella presenza di pubblico, con l’alternanza di artisti provenienti da tutta Italia.

“L’infinito dei campi di grano” di Giancarlo Moretti che cura anche la regia, vede come interpreti l’attore Michelangelo Nari e il cantautore pianista Roberto Michelangelo Giordi. La rassegna organizzata da Francesco Logoteta e Manuela Tamietti ha portato 8 spettacoli nel Biellese e ha aperto nuove collaborazioni con compagnie di altre città.

“Autobahn” con Francesco Logoteta sarà a Roma nel mese di maggio mentre “Malamore” sarà a Milano a luglio, mentre altri nostri spettacoli sono già usciti in altre città. Questo spettacolo, come il precedente con Fabio Banfo, rappresentano un “fuori programma” possibile grazie al contributo di Fondazione CRB. Dicono gli organizzatori: “Per noi è stato un interessante esperimento che ci ha messo in relazione con compagnie diverse, alcune riconosciute dal Ministero e con cui già si collaborava, mentre con altre invece si sono aperte nuove collaborazioni come dimostrano le trasferte. Possiamo dire di essere soddisfatti per essere riusciti ad organizzare una stagione non fine a se stessa ma con un obiettivo preciso e ci auguriamo precursore: creare delle opportunità di scambio di piazza tra compagnie teatrali simili alla nostra che come noi si muovono nel complesso mondo teatrale esterno ai grandi circuiti. Persone appassionate, volenterose e desiderose di far “viaggiare” fuori dal proprio territorio il proprio lavoro.”

“L’INFINITO DEI CAMPI DI GRANO” di Giancarlo Moretti Con Michelangelo Nari e Roberto Michelangelo Giordi

Regia: Giancarlo Moretti Canzoni e Musiche dal vivo di Roberto Michelangelo Giordi