Al Gae Aulenti sarà presentato il libro “La Storia non insegna. Undici mesi della mia vita in Russia”.

L’Associazione culturale “La Finestra sull’Arte” di Mosso, in collaborazione con “Opera Pia Sella”, presenta la seconda serata della XIII Edizione degli “Incontri Culturali”, curati da Lelia Zangrossi e Franco Bianchini, che quest’anno hanno come tema “Libri e Autori”.

Il libro che sarà presentato mercoledì 24 aprile alle ore 21.00 presso l’Auditorium dell’Istituto scolastico Gae Aulenti di Mosso, in Via Q. Sella 42, è: “La Storia non insegna. Undici mesi della mia vita in Russia”.

Il testo è stato scritto da Aurelio Mazzone (1917-1987), sottotenente artigliere di complemento di Corpo d’Armata di Acqui, dal giorno della partenza del 22 giugno 1942, alla volta del fronte russo, fino al suo rientro, avvenuto il 22 maggio 1943.

Il diario comprende sia le annotazioni del diario di guerra, sia delle puntualizzazioni, espansioni e considerazioni inserite successivamente nel testo senza soluzione di continuità, come fossero state scritte all’epoca dei fatti.

A introdurre la serata saranno Marinella Mazzone: Presidente del “Centro Studi Giovanni Turcotti”, nonché figlia dell’Autore del libro e Marcello Vaudano, storico, Presidente del “DocBi” e autore della prefazione al libro stesso

Ingresso libero.

Per informazioni: www.lafinestrasullarte.it, cell. 328 4883471 - 348 8046036