Tennis Tavolo: finale di stagione da incorniciare per Unipol Sai, Rammendatura MB Line e Immobiliare Bugella

Esordio vincente per il giovane Erick Marangone che conquista due vittorie, mentre gli altri due punti li portano Paolo Furno e Roberto Fazzari, autore di un combattutissimo incontro contro la forte rappresentante ossolana. 4 a 2 il risultato finale per la Rammendatura MB Line .

In C2 a play off ormai conquistati altra vittoria per UNIPOLSAI in una rocambolesca contesa contro il Valle Dora terminata appannaggio dei cossatesi per 5 a 4.