Rhythmic School, Petra Zuliani sul primo gradino del podio FOTO

Presso il Palapajetta di Biella si è disputato nei giorni scorsi il campionato interregionale di ginnastica Ritmica dell’ente di promozione sportiva AICS, in cabina di regia il comparto sportivo regionale di tale organizzazione ed in gara alcune centinaia di atlete del settore promozionale. A scendere in pedana in rappresentanza della Rhythmic School una decina di atlete guidate dalla loro allenatrice Elena Chursina.

Ottimo il risultato di Petra Zuliani nel settore promozionale base della categoria allieve che nella specialità nastro ha ottenuto il primo posto. Molto buoni, anche i risultati nella categoria dilettanti giovani dove Beatrice Bocca si è classificata quinta alla palla ed ottava al corpo libero e Caterina Belli e Petra Baresi, impegnate alla palla, si sono classificate a metà classifica. Stesso risultato anche per le atlete impegnate nelle allieve con Agata Coda alla palla ed Anna Pivani, Sofia Ragno, Aurora Giolo e Kartika Lucia Bortolameazzi al cerchio; così come Alice Bolzon nelle junior al cerchio e la squadra allieve al corpo libero.

“Le nostre atlete si sono difese egregiamente raggiungendo con Petra anche il primo posto – commenta l’allenatrice Elena Chursina - occorre però considerare che le differenze di punteggio, in questa tipologia di gara, sono veramente contenute data la ridotta possibilità di inserire elementi più complessi, per cui è sufficiente una piccola sbavatura nell’esercizio per vedersi svanire il podio. Siamo comunque soddisfatte del nostro operato e felici per la gioiosa giornata trascorsa insieme”.

Ora tutte le attenzioni della Rhythmic School sono dirette all’organizzazione della Festa di Fine Corsi che si terrà presso il palazzetto dello sport di Candelo domenica 26 maggio con inizio alle 17. Alla Festa/evento, in cui scenderanno in pedana tutte le iscritte alla scuola di ginnastica Ritmica di Tatiana Shpilevaya, a partire dalle tenerissime baby (4-5 anni) per giungere alle splendide atlete della squadra agonistica, si preannuncia particolarmente scoppiettante e probabilmente vedrà il sold out. L’ingresso sarà gratuito, come lo scorso anno sarà ospite l’associazione di volontariato “Ti aiuto io” e ci saranno moltissime sorprese.