Pallanuoto, Dynamic In Sport sfiora l'impresa contro Torino

Dynamic In Sport da applausi nel settimo turno del campionato di Promozione: la squadra di Remorini, Casanova e Musso pareggia 12-12 alla Rivetti contro il quotato Torino81, rimontando tre reti di scarto nell’ultimo tempo e andando vicinissima alla seconda vittoria stagionale. Alla fine Biella raccoglie solo 1 punto, ma fa il pieno di fiducia e consapevolezza nei propri mezzi in vista delle ultime cinque sfide di campionato. Prossimo turno in programma sabato 20 aprile alle 15 a Genova contro San Giorgio Waterpolo. La formazione Dynamic In Sport: Martin, Bertazzo 3 reti, Blotto Andrea 1, Blotto Gabriele, Perotto, Vezzù, Nicolo 2, Germinetti 3, Bocchino, Molinatti, Raise Riccardo, Raise Stefano 3, Foglia. La classifica. Acquatica Torino 18 (7), San Giorgio Genova Waterpolo 14 (6), Torino81 10 (6), Dynamic In Sport 4 (7), Waterpolo Novara 3 (6).

