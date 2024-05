Bocce Serie A, Gaglianico consolida il terzo posto

Un “ottimo” doppio pareggio per il Gaglianico nel doppio turno dello scorso week end del campionato di Serie A di bocce, specialità volo, con gli uomini di Enzo Granaglia a consolidare il terzo posto in ottica final four scudetto in programma a Chieri.

Questi i risultati. 15^ giornata: La Perosina–Brb 14-10, Marenese–Mondovì 17-7, Noventa–Auxilium 19-5, Nus–Gaglianico 12-12, Quadrifoglio–Chiavarese 12-12. 16^ giornata: Brb–Nus 17-7, Gaglianico–La Perosina 12-12, Marenese–Auxilium 15-9, Noventa–Chiavarese 13-11, Quadrifoglio – Mondovì 14-10.

Classifica: Brb 59, La Perosina 54, Gaglianico 33, Marenese 31, Nus 30, Chiavarese 29, Mondovì e Noventa 25, Quadrifoglio 18, Auxilium 16.