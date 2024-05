Il Giro d’Italia con Davide Cassani: la tappa di Oropa con la voce del ciclismo italiano.

Davide Cassani è un nome che risuona nell’universo ciclistico: Dirigente sportivo è stato il Commissario Tecnico della Nazionale di ciclismo su strada, commentatore televisivo e, nella sua carriera sportiva, ha vinto due tappe del Giro d’Italia.

Un percorso che inizia all’età di 9 anni, quando il padre lo portò a vedere, per la prima volta, il passaggio del Giro nei pressi di Faenza, ma cosa si prova a correre (e vincere), commentare e assistere alla gara più importante d’Italia? “Da quel giorno è nato un sogno: vedevo quella corsa come qualcosa di irraggiungibile, ma col tempo ho avuto l’opportunità di ricredermi. La prima volta che ho partecipato in qualità di sportivo sono stato pervaso da un’emozione indescrivibile, che col tempo non è svanita, anzi, si è estesa a 360 gradi grazie alle esperienze successive”.

Cassani, durante la sua carriera di commentatore, fa rivivere le stesse emozioni degli atleti, con la passione del bimbo di Faenza e con la professionalità del Commissario Tecnico che ha guidato il meglio del ciclismo della nostra nazione. Negli anni l’evoluzione tecnologica ha portato la tecnica a livelli inimmaginabili, ma lui, vede lo sport con gli stessi occhi di allora: “Le biciclette sono cambiate, la tecnica si è affinata, i programmi di allenamento sono scanditi secondo strategie che un tempo non venivano considerate. Un tempo si partiva presto, si partiva tranquilli, ma la fatica lungo il percorso è rimasta la stessa. Il bello del ciclismo è che riesce a coinvolgere ed emozionare gli appassionati e anche i curiosi, perché come diceva qualcuno… dove passa il Giro, chiunque ci sia ad attenderlo, è sempre festa”.

Cassani ricorda la tappa di Oropa come la “salita mitica” ricca di ricordi e di storia: il primo anno di ricognizioni per la Rai, la catena che cade e Pantani che traccia un capitolo indelebile con la sua impresa. Domenica la voce del ciclismo italiano sarà in prima fila per il Giro d’Italia, per assistere a un palcoscenico che attraversa il Biellese e diretto nei cuori di tutti gli appassionati.