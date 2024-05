Golf Club Cavaglià, attenzione alla viabilità per il Giro d'Italia

Il Golf Club Cavaglià comunica ai soci interessati, che a causa del passaggio del Giro d'Italia, le vie d'accesso, in base alla provenienza, potrebbero subire delle deviazioni: "Solo per informarvi che domenica 5 MAGGIO il Giro d’Italia nella tappa San Francesco al Campo - Santuario d’Oropa transiterà dalle province di Torino, Vercelli e Biella con passaggio da Santhià. Il Golf Club non sarà interessato direttamente ma, in base alla vostra provenienza, controllate le strade per le eventuali chiusure".