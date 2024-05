Giro d'Italia, ecco come cambia la viabilità a Biella

In occasione della 2^ tappa del 107° Giro d’Italia, San Francesco al Campo – Santuario d’Oropa, che interesserà il Comune di Biella domenica 5 maggio 2024, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, ambo i lati e ambo le carreggiate, dalle ore 7,00 alle ore 20,00 nelle seguenti aree: a Via Tollegno, dal confine con il Comune di Tollegno a via Italia; via Italia, tra via Tollegno e via Galilei; via Galilei, tra via Italia e via della Repubblica; via della Repubblica; via Bertodano, tra via della Repubblica e via Lamarmora, ove presente lo spartitraffico; via Lamarmora, tra via Torino e via P. Micca; via Pietro Micca; via Cavour; via Ramella Germanin, tratto compreso tra via Cavour e via Santuario d’Oropa; strada Della Nera, tratto compreso tra via Ramella Germanin e via Juvarra; via Santuario D’Oropa, nei tratti di competenza dell’Ente Comunale.

Sempre domenica sarà istituito il divieto di transito, se confermato dall’ordinanza prefettizia, nelle aree sopra indicate (con l’esclusione di strada della Nera, tratto compreso tra via Ramella Germanin e via Juvarra, e di via Santuario D’Oropa), nei tratti di competenza dell’Ente comunale, eccetto autorizzati identificabili tramite eventuali permessi ufficiali e mezzi in emergenza nelle due ore e mezza che precedono il passaggio del primo concorrente secondo la media oraria maggiore, ovvero dalle ore 14.00 circa fino a al passaggio del “fine gara” e, comunque fino a cessata necessità (presumibilmente ore 17.30). Il divieto avrà durata pari al tempo necessario per fare transitare sul percorso tutti i veicoli al servizio del Giro d’Italia e comunque fino a terminata necessità.

Sarà istituito il divieto di transito, se confermato dall’ordinanza prefettizia, nella strada della Nera, tratto compreso tra via Ramella Germanin e via Juvarra direzione Oropa, e di via Santuario D’Oropa, dal Bottalino verso Oropa, nei tratti di competenza dell’Ente comunale, dalle ore 8,00 fino a cessata necessità, con l’esclusione dei veicoli di emergenza e pronto intervento, dei veicoli autorizzati identificabili tramite eventuali permessi ufficiali.

Per la zona dell’arrivo (Oropa)

Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, eccetto autorizzati con permessi rilasciati dall’organizzatori e dal Santuario, dalle ore 12,00 di sabato 4 maggio 2024 alle ore 23,00 di domenica 5 maggio 2024 nelle seguenti aree e periodi: Favaro, località Cave, zona campo sportivo e piazzale Vergnasco; area di intersezione tra via Santuario di Oropa e strada San Fermo (per Oropa Bagni); area di sosta denominata “Busancano”; parcheggio zona funivia (zona riservata organizzazione); area di sosta sterrata ad est della strada di accesso al cancello sud del Santuario; via Santuario di Oropa nel tratto costeggiante il “Prato delle Oche”; via Brucco; area di sosta senza denominazione posta a ovest del Chiostro; area di sosta senza denominazione posta a est della Basilica superiore. Sarà istituito il doppio senso di circolazione nella via Brucco solo per autorizzati RCS dalle ore 19,00 di sabato 4 maggio 2024 alle ore 23,00 di domenica 5 maggio. Inoltre sarà istituito il divieto di transito, se confermato da ordinanza prefettizia, nelle aree indicate nel punto precedente, eccetto autorizzati RCS e autorizzati/invitati con permessi ufficiali e mezzi in emergenza, dalle ore 21.00 di sabato 4 maggio 2024 alle ore 23.00 di domenica 5 maggio 2024 e in via Santuario d’Oropa dall’area denominata Cave al Santuario direzione verso il Santuario.

Per la zona del Villaggio Commerciale

Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare, eccetto autorizzati identificabili, dalle ore 18,00 di sabato 4 maggio 2024 alle ore 23,30 di domenica 5 maggio 2024 nelle seguenti aree: piazza Martiri della Libertà; piazza Colonnetti, compresa via Roccavilla sino all’intersezione con via Cerino Zegna; via Pietro Micca, area di parcheggio fronte civici 6/e e 8; piazzale Cerruti (parcheggio bus squadre), area asfaltata.

Breve schema riassuntivo

Domenica 5 maggio sul percorso del Giro cittadino (vie Tollegno, Italia, Galilei, Repubblica, Bertodano, Lamarmora, P. Micca, Cavour, Ramella Germanin fino al Bottalino, via Santuario d'Oropa) divieto di sosta dalle ore 7.00 e sospensione della circolazione dalle ore 14.00 circa fino al passaggio del "Fine gara" (2 ore e mezza prima del passaggio previsto intorno alle 16.30) ad eccezione di via Santuario d'Oropa, che sarà chiusa al transito dalle ore 21.00 del 4 maggio dalle Cave verso Oropa e dal Bottalino verso Oropa; mentre il 5 maggio il transito sarà chiuso dalle ore 8.00. Potranno transitare solamente coloro che hanno pass ufficiali RCS e pass Santuario. L'area del Santuario è interdetta alla sosta già dalle ore 12 del 4 maggio eccetto le aree private del santuario (area di sosta ad est della Basilica nuova) dove potranno sostare gli invitati con pass rilasciati dal Santuario stesso. Il Tracciolino sarà interdetto con ordinanza della Provincia già da venerdì 3 maggio. La ZTL del centro sarà sospesa il 5 maggio dalle ore 14.00 per consentire, per quanto possibile, il taglio Est-Ovest della città. Non ci saranno problemi per chi vorrà salire in bici o a piedi.