Taglio del nastro della X edizione di "Selvatica - Arte e Natura in Festival", FOTO

E' stata inaugurata oggi venerdì 19 aprile a Palazzo Gromo Losa "Selvatica - Arte e Natura in Festival", l'evento biennale organizzato da Palazzo Gromo Losa Srl e ideato da E20Progetti e da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella interamente dedicato alla natura e all’ambiente, giunto questo anno alla 10° edizione.

A fare gli onori di casa è stato Andrea Quaregna, Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, poi hanno preso la parola il Presidente Michele Colombo, Lorenza Salamon, curatrice della sezione artistica di Selvatica, Fabrizio Lava, curatore della sezione fotografica, uno degli artisti, Sandro Lucchesi e Fabrizio Bottelli del giardino botanico di Oropa.

"Siamo alla 10° edizione e per me è la prima in qualità di presidente, e per me è un'emozione questo - ha esordito Colombo - . Questa mostra nasce come collaborazione tra la Fondazione e il territorio, e ritengo sia importante sottolinearlo perchè così si possono raggiungere risultati importanti nel tempo. Per noi è un ulteriore passo di un percorso, per noi la cultura può essere uno degli elementi di sviluppo del territorio che la Fondazione ha l'opportunità e in un certo senso anche il dovere di sviluppare".

"Oggi è difficile parlare di bello e di natura nel contesto in cui viviamo - ha dichiarato Fabrizio Lava - , perchè nel mondo che ci sta intorno si vedono eventi tragici come le guerre, che fanno sì che si faccia fatica a stare bene in mezzo alla natura. E noi attraverso questo festival, vogliamo far ritrovare quel senso di equilibrio, dare un senso di consolazione, un valore propositivo, far capire quali sono i veri valore della condivisione".

L'evento è ospitato presso il Polo Culturale di Biella Piazzo, nelle sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, dal 20 aprile al 21 luglio 2024.

Questi gli orari: Sabato e domenica h 10.00-19.00; 25-26 aprile, 1° maggio e 2 giugno h 10.00-19.00.