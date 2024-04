Calcio, 4 squadre in campo nel ricordo di Oreste Martinazzo: ad Andorno sarà il 10° Memorial (foto di repertorio)

Sono trascorsi 10 anni ma il ricordo di Oreste Martinazzo è più vivo che mai. In sua memoria, domenica 21 aprile avrà luogo la manifestazione calcistica, a lui dedicata, riservata ai Pulcini 2014 e realizzata, come ogni edizione, dalla GSD San Lorenzo di Andorno Micca.

“Di cui è stato allenatore – ricorda il fratello Gabriele – con competenza e passione. Il dolore non si scorda mai, la commozione che si respira non è mai indifferente. Sarà un momento toccante, ringrazio chi sarà presente e gli organizzatori”.

Il programma prevede sei incontri, a partire dalle 9.30, tra San Lorenzo, Ronco Valdengo, Tiger e Diavoletti. Nel pomeriggio, al termine del torneo, si terrà la premiazione.

“Credo – aggiunge Martinazzo – che mio fratello sarebbe stato orgoglioso e felice che le due realtà, San Lorenzo e Valle Cervo, si unissero in un unico progetto, condiviso, volto a formare i giovani fino alla prima squadra. Unire, cioè, gli sforzi e le energie per il bene dei nostri ragazzi. Sarebbe motivo di vanto e di orgoglio per il nostro piccolo territorio”.