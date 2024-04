Nel Biellese la rivoluzione energetica: Ener.bit e Provincia a favore della sostenibilità FOTO

Transizione energetica, vantaggi economici e attenzione all’ambiente sono gli obiettivi di Ener.bit che, giovedì 18 aprile, ha incontrato i sindaci del Biellese per illustrare le nuove strategie relative alle CER (Comunità Energetiche Rinnovabili) e ai vantaggi dell’introduzione della “Zona di Mercato”. Presenti all’incontro i sindaci biellesi, che riuniti nella Sala Becchia della Provincia, hanno assistito all’esposizione del Presidente Ener.bit Paolo Maggia, del Direttore Alberto Prospero e del Presidente della Provincia Emanuele Ramella Pralungo.

“La Provincia di Biella intende fornire al territorio delle opportunità – dichiara Ramella Pralungo -, sia da un punto di vista economico che energetico, senza dimenticare gli importanti aspetti ambientali, che la società porterà e ha già portato al territorio”. “È opportuno - come sottolinea il Presidente Maggia – illustrare il modello completo delle CER e presentare alle amministrazioni le opportunità offerte. A seguito degli ultimi sviluppi normativi abbiamo potuto constatare il potenziale della nostra rete e attraverso la ‘Zona di Mercato’, intendiamo proporre un valido supporto ai Comuni e sviluppare, per ciascuno, un progetto personalizzato”.

La Zona di Mercato costituisce un'evoluzione significativa nel panorama delle CER, offrendo vantaggi tangibili sia per gli attori locali, che per l'efficienza complessiva del sistema energetico. Tra i principali vantaggi, vi è la possibilità di aggregare le diverse CER presenti nel territorio biellese, creando un'infrastruttura energetica più integrata e flessibile. Ciò consente una migliore gestione delle risorse e la relativa ottimizzazione: “A ciascun comune potrà corrispondere una diversa configurazione, in modo da poter offrire un modello personalizzato – spiega il Direttore Alberto Prospero – L’obiettivo di Ener.bit è di rendere l’accesso alle CER semplice e flessibile: per questo la struttura giuridica consentirà una ripartizione delle risorse tale per cui, produzione e consumo verranno bilanciati, mantenendo la stessa semplicità nell’adesione”.

“Un progetto strategico di gestione dell’energia – continua Maggia -, siamo convinti, con il supporto della Provincia di Biella, che questo progetto faciliterà l’ingresso ai cittadini, enti pubblici, privati ed enti del terzo settore. Non solo ridurrà il peso in bolletta, ma garantirà la tutela della salute del territorio, grazie allo sfruttamento di fonti rinnovabili”. A seguito delle campagne per la diffusione delle CER, oltre trenta serate per l’illustrazione del progetto e aggiornamenti continui sul territorio e le amministrazioni, Ener.bit ha negli anni raccolto circa 700 adesioni, che sono destinate ad aumentare nel tempo. La Provincia di Biella, garante dei cittadini, diffonde così un modello complesso ma efficiente che pone il potenziale di un’azienda, nella mano dei cittadini. Sei interessato a far parte di una Comunità Energetica? Vuoi essere un protagonista del cambiamento sostenibile? Aderisci alla CER, o informati sull’argomento al seguente link: https://www.enerbit.it/cer/