Torna il maltempo nel Biellese: attenzione, c'è allerta gialla

Torna a farsi vedere il maltempo nel Biellese. Lo annuncia Arpa Piemonte con una nota sul proprio sito web: “Un’area di bassa pressione dalle isole britanniche si estende fino al Mediterraneo occidentale, determinando un graduale peggioramento già nel corso del pomeriggio odierno sul Piemonte, con piogge e rovesci che andranno intensificandosi nella notte; dal mattino di domani sono attese precipitazioni moderate e forti, localmente molto forti sulle zone occidentali e settentrionali, anche a carattere temporalesco. La quota neve è attesa sui 1800-2000 m. Il maltempo perdurerà anche giovedì con precipitazioni moderate nella prima parte della giornata ma in generale attenuazione nel pomeriggio, quando si potranno verificare rovesci di debole intensità”.

E aggiunge: “Sul fronte montano, il graduale rialzo delle temperature sta determinando l’umidificazione del manto nevoso fino a quote elevate. Le precipitazioni previste nei prossimi giorni apporteranno significativi accumuli di neve fresca in alta montagna, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, mentre la fascia di media montagna potrebbe essere soggetta ad intensi eventi di pioggia su neve, ove ancora presente. Nella giornata di domani verrà raggiunto il grado 4-Forte in quota su Val Pellice, Val Germanasca e sulla fascia di confine compresa tra Alpi Cozie Nord e Alpi Pennine. Sui settori prealpini occidentali e settentrionali, caratterizzati da innevamento più ridotto e discontinuo, il grado di pericolo raggiungerà 3-Marcato. Altrove il grado di pericolo sarà 3-Marcato in quota e 2-Moderato a quote di bassa e media montagna. Le condizioni richiedono prudenza perché, a causa della spinta umidificazione del manto nevoso, le valanghe spontanee potrebbero percorrere parecchia strada raggiungendo anche zone non innevate”.

Alla luce di ciò, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un'allerta gialla per rischio valanghe su tutta la fascia pedemontana occidentale (zone C e D) e sulla Val Sesia (B) per la giornata di domani. Allerta gialla sempre domani anche per rischio idrogeologico collegato alla persistenza e all’intensità delle precipitazioni, sulle zone B, C, D, E e sulle pianure piemontesi (zone I, L, M).