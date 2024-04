Biella, Mucrone Local: ottimi i risultati della serata a Città Studi FOTO

Grande partecipazione alla serata a Città Studi, di martedì 16 aprile, organizzata dall’Associazione Mucrone Local, per discutere sul futuro della Conca di Oropa. L'evento ha rappresentato un momento significativo per il territorio, con una partecipazione attiva di 10 volontari e un forte interesse da parte della comunità. Le tematiche affrontate variano dall’attrattività territoriale, anche in ambito turistico, non solo di Oropa ma di tutte le valli del Biellese. Grande fiducia e condivisione da parte dei presenti, che hanno partecipato attivamente alla discussione diretta dal presidente Marco Bardelle: “L’interesse suscitato è stato per noi motivo di enorme soddisfazione. I numeri dimostrano che i cittadini credono nel territorio ed è forte la volontà di preservarlo e valorizzarlo”.

Mucrone Local conta circa 200 iscritti e Bardelle dichiara che al raggiungimento dei 400, fondi permettendo, si avvierà la progettazione di un parco giochi, presso uno dei punti stabiliti: “Un messaggio per le istituzioni – continua il presidente -, non solo per il Santuario mariano, ma di tutte le mete turistiche che occorre valorizzare. È forte la volontà dei cittadini e con questa iniziativa, un piccolo primo passo, è possibile coinvolgere volontari, associazioni e istituzioni, per dirigersi nella stessa direzione e ottenere un riscontro positivo”.

Condivisione progettualità e coinvolgimento della cittadinanza sono le linee guida per contribuire attivamente alla crescita del patrimonio naturale e paesaggistico del territorio e con il supporto della cittadinanza, le valli biellesi chiedono una rivalsa.