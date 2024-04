Festa della Liberazione 2024: a Biella le celebrazioni.

Il Comitato provinciale di ANPI Biella organizza, fra mercoledì 24 e giovedì 25 aprile, le celebrazioni per la Festa della liberazione. Dalla deposizione della corona di alloro alla sfilata in Via Italia, dalla fiaccolata alle visite a Villa Schneider; di seguito il programma biellese:

Mercoledì 24

La giornata inizierà alle ore 10.00, presso i Giardini Zumaglini, dove verrà deposta la corona di alloro al monumento ai Caduti. A seguire gli interventi delle autorità, le letture degli studenti e la sfilata in Via Italia.

La fiaccolata si terrà alle ore 20.00, con ritrovo alle 19.45, presso la sede ANPI.

Giovedì 25

Aprono le visite a Villa Schneider – Piazza Lamarmora 6, dove sarà presente un presidio di volontari per accogliere i visitatori.

“Vi aspettiamo per condividere una straordinaria Festa della Liberazione!”