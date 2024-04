Cossato, slitta la cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici comunali

Slitta a dopo le elezioni la cerimonia di inaugurazione dei nuovi uffici comunali di Cossato che troveranno sede nei locali dell'edificio ex Vesta. La decisione è stata comunicata ieri sera, 17 aprile, nel corso del consiglio comunale.

Come spiegato in assemblea, la data era stata fissata avendo come riferimento la pubblicazione dei manifesti dei comizi elettorali comunali prevista per il 25 aprile. “Ma le interpretazioni sulle norme, che impongono limiti alla comunicazione istituzionale in periodo pre-elettorale, paiono far discendere l'obbligo di astensione da questo tipo di eventi già a far data dall'indicazione dei comizi regionali che sono già stati pubblicati – spiegano dall'amministrazione comunale – Alla luce di queste interpretazioni e, anche in considerazione del fatto che all'inaugurazione era prevista la presenza del presidente e degli assessori regionali in quanto l'opera è stata realizzata per il 50 per cento con fondi regionali, abbiamo deciso di rinviare la cerimonia, così da non prestare il fianco a valutazioni sfavorevoli”.

I lavori, comunque, sono conclusi e, non appena saranno montate tende e vetrofanie oscuranti, inizieranno le operazioni di trasloco, a partire dagli spazi della Polizia Locale.