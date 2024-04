Ospedale, ecco i 7 nuovi medici di medicina generale dell’ASL BI.

Si forniscono ai cittadini i seguenti aggiornamenti relativi ai sette nuovi Medici di Medicina Generale che prenderanno servizio entro l’estate. Ad inizio aprile, la Regione ha annunciato il reclutamento di nuovi medici di famiglia in Piemonte. Per il territorio di competenza dell’ASL BI, ne sono stati individuati 7: due a Biella, due nell’ambito di Pollone, due nell’ambito di Sandigliano e uno di Valdilana. Sono Camilla Cortese, Luisa Debernardi, Alessandra Folino, Giulia Mazzon, Lorenzo Monsini, Silvia Robiolio, Michelle Zancanella.

Camilla Cortese: classe 1993, si è laureata a marzo 2019 presso l'Università del Piemonte Orientale.

“Ho lavorato presso l'ASL di Biella in qualità di medico USCA durante l'emergenza COVID e come medico di Continuità Assistenziale. Nel novembre 2023 ho conseguito il diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale. Aprirò il mio studio a Sandigliano e a Borriana, in collaborazione con un collega Medico di Medicina Generale, Enrico Rubino. Ho da sempre avuto l'idea di svolgere la mia professione sul territorio come Medico di Medicina Generale, perché ritengo sia un lavoro che permette la presa in carico del paziente a 360 gradi. Inoltre, ho sempre apprezzato la realtà del biellese, il lavoro e la collaborazione sul territorio; penso che in un momento di difficoltà come questo per il Sistema Sanitario Nazionale la Medicina Generale possa fare la differenza”.

Avvierà l’attività professionale a Sandigliano e a Borriana da giovedì 2 maggio prossimo.

Luisa Debernardi: classe 1988, nata a Torino, si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Torino.

“In questi anni ho lavorato sia in ambito ospedaliero sia territoriale fino a completare la formazione in Medicina Generale. La presa in carico del paziente è caratterizzata da innumerevoli sfumature ed è stato proprio il mio forte interesse per la sua trasversalità a tratteggiare il mio percorso. Ho scelto, come ambito territoriale, Biella. Entrerò a far parte di una medicina di gruppo composta da Alberto Fiorina, Massimo Garizio, e Romolo Marasco che si avvale, inoltre, delle competenze di un'infermiera e di una segretaria. Provo un grande senso di responsabilità e tanto entusiasmo rispetto alle relazioni di cura che mi appresto ad imbastire con i pazienti”.

Avvierà l’attività a Biella da lunedì 3 giugno prossimo.

Giulia Mazzon: classe 1991, si è laureata nel febbraio 2017 presso l'Università degli Studi di Pavia.

“Dopo la laurea ho lavorato per tre anni in una RSA come direttore sanitario e questa per me è stata un'esperienza altamente formativa, sia dal punto di vista clinico che relazionale. Nell’ottobre 2020 ho intrapreso il Corso di formazione Specifica in Medicina Generale conseguendo il diploma nel novembre 2023. Durante il periodo di formazione ho lavorato presso l'ASL di Biella come medico USCA durante l'emergenza covid e come medico di Continuità Assistenziale presso la Sede di Trivero. Aprirò il mio ambulatorio di Medico di Medicina Generale a partire da giugno nel comune di Valdilana (municipalità di Vallemosso) e nel comune di Camandona. Presso l'ambulatorio di Vallemosso avrò la possibilità di operare con due validissimi colleghi, Alessandro Cavalotti e Claudio Rosa, con cui collaborerò al fine di gestire al meglio i rispettivi ambulatori e fornire un migliore servizio ai pazienti”.

Avvierà l’attività professionale nell’ambito di Valdilana da lunedì 10 giugno prossimo.

Alessandra Folino: classe 1985, nata a Biella, si è laureata in Medicina e Chirurgia all'Università di Torino. Sta iniziando il terzo anno del Corso regionale di formazione Specifica in Medicina Generale.

“Ho voluto tornare nella città dove sono nata per intraprendere il percorso della Medicina Generale per la grande soddisfazione che può dare la cura a lungo termine del paziente e l’importanza della relazione medico paziente che esiste sul territorio. Aprirò il mio ambulatorio a fine estate in Biella centro.”

Prenderà servizio, in collaborazione con i Medici di Medicina Generale Domenico Gallello, Federica Cavaglià ed Enrico Bodo.

Lorenzo Monsini: classe 1994, si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università del Piemonte Orientale nel 2021 e sta iniziando l’ultimo anno del Corso regionale di formazione Specifica in Medicina Generale.

“Ho maturato l'idea di intraprendere questa professione durante il tirocinio di Medicina, svolto presso un Medico di Medicina Generale. Mi colpì l'impegno e la dedizione, ma soprattutto il rapporto con il paziente e la gestione cronica nel tempo. Dopo la Laurea ho subito approfittato di un incarico provvisorio per capire meglio se questo lavoro potesse fare al caso mio. In seguito, ho svolto numerose sostituzioni sia brevi che lunghe. Tutte queste esperienze hanno consolidato la mia scelta di aprire l'ambulatorio nell'ambito territoriale della Valle Elvo. Questa è una professione in evoluzione continua, ma resta fermo il fatto che il paziente deve sempre rimanere al centro e il Medico di Medicina Generale rimane il suo punto di riferimento e guida nella gestione della malattia e non solo. Una nota importante è la collaborazione tra colleghi, che sarà sempre più importante in futuro. Credo che questa professione trarrà vantaggio, dalle nuove occasioni in arrivo, nel creare reti di professionisti maggiormente in contatto tra di loro. Questo, a parer mio, favorirà nettamente anche l'utenza. Sono fiducioso che questa esperienza sarà costruttiva per me e per i pazienti”.

Prenderà servizio nell’ambito della Valle Elvo e avvierà l’attività entro l’estate.

Silvia Robiolio: classe 1995, si è laureata all’Università di Genova nel 2020 e sta iniziando l’ultimo anno del Corso Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale.

“Lavoro a Biella da qualche anno. Ho deciso di intraprendere questo lavoro perché, per quanto ci possano essere giornate difficili, penso possa dare molta soddisfazione”. Prenderà servizio nell’ambito della Valle Elvo e avvierà l’attività entro l’estate.

Michelle Zancanella: classe 1986, eporediese di nascita, laureata a pieni voti all’Università degli Studi di Pavia Medico Ematologo si è specializzata nel giugno del 2017, ed è attualmente iscritta al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Ha lavorato in diverse strutture ospedaliere di eccellenza per quanto riguarda l’Ematologia in Lombardia: prima al San Matteo di Pavia, poi all’Ospedale Niguarda di Milano, per poi lavorare come Dirigente Medico presso l’Ospedale Valduce di Como. Dal luglio del 2023 ha assunto l'incarico provvisorio di Assistenza Primaria a ciclo di scelta nell'ASL di Biella nei Comuni di Cavaglià, Roppolo, Zimone e Viverone. Assumerà la titolarità dell’incarico nell’ambito territoriale di attività da lunedì 3 giugno prossimo.

I cittadini appartenenti all’ambito territoriale di competenza potranno manifestare la volontà di scelta di questi medici, presso le sedi CUP territoriali o online, a partire dalla data di inizio dell’attività da parte dei professionisti.