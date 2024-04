Carabinieri a Candelo nella prima serata di ieri, 16 aprile. Stando alle prime ricostruzioni, effettuate dai militari dell'Arma, un mezzo avrebbe urtato una donna in un parcheggio mentre stava effettuando una manovra.

Nell'urto, la 40enne sarebbe rimasta lievemente ferita. In seguito, si è portata in ospedale per gli accertamenti di rito.