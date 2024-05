L’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati di Biella e Vercelli ricorda il Perito Edile Camillo Maggia

Nei giorni scorsi è venuto a mancare il Perito Ind.le Camillo Maggia, noto professionista edile.

Il Perito Ind.le Camillo Maggia è stato iscritto per più di 50 anni all’Albo dei Periti Industriali di Biella e Vercelli, con il n°. di iscrizione 66, esercitando con elevate capacità e competenze la libera professione nel settore edile.

Il Presidente in carica Per.Ind. Augusto Borsetti, ricorda Camillo, per gli amici “Millo” impegnato in importanti e numerose realizzazioni civili, industriali sia pubbliche che private sia nel nostro territorio (istituti scolastici di primaria importanza – strutture residenziali ed industriali ) che fuori provincia (tra le altre la struttura turistica residenziale Cervinia “Cielo Alto”di cui ne fu sia Progettista che Direttore dei Lavori, fabbricati di civile abitazione in Torino, ecc) oltre a tante altre attività ed incarichi di prestigio sia in ambito pubblico che privato.

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Segreteria e tutto l'Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati delle province di Biella e Vercelli, partecipano e si uniscono al dolore della famiglia.