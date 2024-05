Corre in superstrada, a questo runner "puzza" la vita

Non riusciamo ad immaginare quale perverso ragionamento abbia fatto questo runner che, alle 18.30 circa di oggi, inquadrato dalla dash cam, correva in Super, auricolari nelle orecchie e sguardo basso, sfidando la buona sorte con gli automobilisti che, increduli, lo scartavano allarmati. Non era sicuramente una persona confusa, correva a passo deciso come se fosse la cosa più normale di questo mondo essere lì. Speriamo per lui, e per le auto che lo hanno incrociato, che la sua corsa sia finita senza incidenti e augurandoci che nessuno emuli questo scellerato comportamento. Al momento sappiamo se le forze dell'ordine siano riusciti ad intercettarlo, seguiranno eventuali aggiornamenti.