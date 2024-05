Carcere Biella, scoperti dagli agenti due cellulari con sim, caricabatterie e adattatori

Operazione di Polizia al Carcere di Biella. Ne dà notizia il segretario nazionale del SiNAPPe Raffaele Tuttolomondo: “Nella giornata del 27 aprile, grazie ad una brillante operazione messa in campo dagli uomini della Polizia Penitenziaria di Biella, coordinati dal Comandante di Reparto e dagli ispettori in missione, si è sventata un'attività illecita. A seguito dell’operato posto in essere dai colleghi è stato possibile rinvenire due cellulari con sim, occultati in due diverse camere di pernotto, corredati di caricabatterie e adattatori”.

E aggiunge: “Il plauso del SiNAPPe va a tutti i poliziotti che, riescono ogni giorno, ad adempiere al proprio dovere, evitando l’introduzione di oggetti non consentiti e il diffondersi di atti criminali all’interno degli istituti, con competenza e professionalità. A tal scopo, si chiede alla Direzione di intercedere affinché l’ottimo operato posto in essere dai colleghi, venga riconosciuto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.