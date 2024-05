Intervento dei Carabinieri ieri domenica 28 aprile intorno alle 8 a Occhieppo Inferiore.

I militari della stazione di Mongrando sono stati inviati dal 112 sul posto in seguito alla segnalazione di una lite tra vicini, uno dei quali avrebbe rotto il cancello dell'altro con un chiavistello. Uno dei due sarebbe stato accompagnato in caserma per i chiarimenti sull'accaduto.

Alla base del disaccordo sembra che ci siano anche problemi di eredità in quanto i vicini sarebbero anche parenti.