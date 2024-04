Maxi tamponamento a Biella. È successo intorno alle 7.35 di oggi, 17 aprile, tra via Ivrea e Corso Pella: stando alle prime informazioni raccolte, sembra che sia rimasti coinvolti tre veicoli e un pullman. Non ci sarebbero feriti. Sul posto gli agenti della Polizia Locale per la raccolta dei rilievi che stabiliranno l'esatta dinamica dell'accaduto.