Biella, scontro tra due auto alla rotonda: ferita una giovane (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Una giovane è rimasta ferita nell'incidente stradale, avvenuto all'interno della rotonda tra via Serralunga e via Marconi, a Biella. Sembra che il sinistro sia avvenuto per una mancata precedenza. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche gli agenti della Polizia Locale. Il traffico ha subito qualche rallentamento.