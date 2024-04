Valdilana: gattino bloccato su di un albero, i Vigili del Fuoco lo portano in salvo

Si è arrampicato su di un albero e non riusciva più a scendere. E' quanto è accaduto ad un gattino, che nella mattina di oggi lunedì 15 aprile è stato portato in salvo dai Vigili del Fuoco, chiamati da una signora che accudisce la bestiola allarmata perchè non riusciva a farlo scendere in nessun modo.

Arrivata sul posto la squadra ha tagliato il ramo dove si era rifugiato il micino, che una volta arrivato a terra ha visto bene di allontanarsi nel bosco, con molta probabilità spaventato sia dal fatto di non riuscire più a scendere, che dal trambusto che è stato creato per portarlo in salvo.