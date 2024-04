Domani l'ultimo addio a Silvio Repanati

E' stato fissato il giorno del funerale di Silvio Repanati, il noto imprenditore travolto da un'auto a Vigliano nella serata di martedì 9 aprile. L'ultimo addio, affidato all'impresa funebre Destefanis, glielo si potrà dare domani, martedì 16 aprile a Valle Mosso, alle ore 15 partendo dalla Chiesa parrocchiale. Dopo la S. Messa il caro Silvio proseguirà per il Tempio Crematorio.

Il santo rosario sarà invece recitato sempre presso la chiesa parrocchiale di Valle Mosso questa sera alle ore 20.

Silvio Repanati lascia la moglie Rosa Maria con i figli Edoardo e Selina, amici e parenti tutti.

In attesa in attesa dei funerali è possibile fare vista al caro Silvio oggi presso la casa funeraria Destefanis in via Corso San Maurizio 9 A dalle 8,30-12 e 14.30-17.30. Da martedì dalle ore 13 alle ore 14.30 presso l'azienda di famiglia a Valle Mosso, in frazione Rovella 16.