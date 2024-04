Travolto da un'auto a Vigliano, Biellese in lutto per la morte dell'imprenditore Silvio Repanati

La notizia della tragica scomparsa di Silvio Repanati ha gettato nel dolore la comunità biellese. Troppo gravi le ferite riportate a seguito dell'urto con l'auto (guidata da un giovane) che l'ha travolto in via Milano, a Vigliano Biellese, nella serata di martedì, 9 aprile. Oltre al personale sanitario del 118, sono giunti sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Repanati, 68 anni, residente a Ronco Biellese, era un noto e stimato imprenditore, titolare dell'omonima azienda di autotrasporti, con sede a Valle Mosso, nel comune di Valdilana. La data dei funerali non è ancora stata resa nota.