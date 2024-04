Contrasto allo spaccio di stupefacenti, importante operazione dei Carabinieri nei boschi della Valle Elvo, FOTO

Il 4 aprile 2024, alle ore 11:00, in Biella, i militari della Sezione Operativa del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Biella nel proseguo dell’attività di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive di questa provincia hanno proceduto al sequestro di sostanza stupefacente, denaro contante e materiale pertinente al reato di spaccio.

Nella circostanza, i militari operanti, nel corso di un mirato servizio preventivo, per le finalità di cui sopra, effettuato nel pomeriggio del 3 aprile u.s. nel comune di Sala Biellese (BI), in area boschiva, rinvenivano 2 sacchetti in cellophane, contenenti rispettivamente circa un etto di eroina e grammi 50 circa di cocaina, nonché 2 bilancini di precisione e vario materiale atto al confezionamento dello stupefacente, 3 telefoni cellulari, la somma in denaro contante di € 155 e 1 machete avente lama lunga cm. 36, il tutto abbandonato da tre individui, verosimilmente di etnia nordafricana, che si dileguavano repentinamente alla vista dei militari, addentrandosi nella boscaglia e facendo perdere le loro tracce. Quanto rinvenuto veniva posto in sequestro, convalidato dalla locale A.G., per il proseguo delle indagini.

Il 9 aprile 2024, alle ore 16:00, in Biella, i militari della Sezione Operativa del N.O.RM. della Compagnia Carabinieri di Biella, coadiuvati da personale della Sezione Radiomobile, nel proseguo delle indagini, successive al sequestro delle sostanze stupefacenti e del materiale di cui sopra, coordinate dalla Procura della Repubblica di Biella e continuando l’attività di repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle zone boschive di questa provincia hanno arrestato 21enne extracomunitario, senza fissa dimora, irregolare nel territorio dello stato, poiché ritenuto responsabile di “produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”, “porto di armi od oggetti atti ad offendere”, “ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello stato” e “resistenza a P.U.

Nella circostanza, i Carabinieri operanti, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, alle ore 11:45, in Sala Biellese, via per Zubiena, sorprendevano tre soggetti verosimilmente nordafricani, dediti alla cessione di sostanze stupefacenti, i quali alla vista dei militari si davano alla fuga. Uno di essi, successivamente identificato nel citato 21enne, inseguito, tentava di divincolarsi, spingendo con violenza un militare, prima di essere definitivamente bloccato. L'immediata perquisizione del fermato, consentiva di rinvenire 1 bilancino di precisione, vario materiale atto al confezionamento dello stupefacente, 1 telefono cellulare ed 1 coltello avente una lama lunga cm. 11.

Stante quanto sopra, l'autore veniva accompagnato presso gli uffici del Comando Arma procedente e sottoposto a rilievi segnaletici ed accertamenti che acclaravano a suo carico anche il reato previsto dall’art. 10 bis legge 286/98, avendo fatto ingresso clandestinamente nel territorio dello stato. Quanto rinvenuto veniva posto in sequestro, convalidato dall’A.G. di Biella e l’arrestato veniva associato presso la locale casa circondariale.

Il 10 aprile 2024, il GIP del Tribunale di Biella, convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del soggetto la misura cautelare del divieto di dimora in questa Provincia.