Ieri, 14 aprile, a Cavaglià in via Ivrea, un motociclista è rimasto ferito e trasportato in ospedale in codice giallo dopo che con la sua moto ha tamponato l'auto che lo precedeva.

L'uomo, un 48enne residente fuori provincia, rimasto a terra è stato soccorso dai sanitari del 118 mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi per stabilire dinamica e responsabilità.