Dal Nord Ovest - Auto cade da una piazzola ribaltandosi e incastrandosi contro il muro di una casa

Una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Verbania è intervenuta a Baveno nei giorni scorsi per un incidente stradale.

Per cause in via di accertamento una vettura è caduta da una piazzola ribaltandosi e incastrandosi tra un muro di contenimento e le pareti esterne di un'abitazione.

I vigili del fuoco, con ausilio di cesoie e divaricatore idraulico, hanno estratto l'uomo che si trovava all'interno del veicolo e lo hanno affidato al personale del 118 presente in posto. Presente anche personale della polizia di stato per i rilievi.