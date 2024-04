Dal Nord Ovest - Anziano colto da malore, tragedia in un terreno agricolo (foto di repertorio)

Ieri pomeriggio, intorno alle 16, i vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti nelle campagne montegrossesi per prestare soccorso a un anziano colto da malore mentre si stava lavorando in un terreno agricolo.

Purtroppo i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso dell'ottantotenne, di cui non sono state rese note le generalità.