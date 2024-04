Dal nord ovest: Escursionista precipita in zona impervia, in moto la macchina dei soccorsi per il salvataggio

Sì è concluso intorno alle 21.30 di ieri, 24 aprile, un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nella zona del Castello di San Giuseppe, comune di Chiaverano (To) per un'escursionista precipitata in una zona molto impervia. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno recuperato un medico presente sull'autoambulanza della Croce Blu e lo hanno verricellato sul luogo dell'incidente insieme al proprio personale. Nel frattempo è giunta in loco via terra una squadra del Soccorso Alpino trasportando attrezzatura tecnica e sanitaria con cui la donna, che presentava un trauma cranico e a un arto inferiore, è stata stabilizzata e messa in sicurezza. In seguito è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso che in modalità di volo notturno, nonostante il forte vento in zona, ha recuperato l'infortunata per consegnarla all'autoambulanza per il ricovero in ospedale.