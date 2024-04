Dal nord ovest: Incidente sulla Torino Santhià tra un camion e un'auto

Nel pomeriggio di ieri 24 aprile, dopo le 17, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, comando di Vercelli, è intervenuta sulla autostrada A4 al km 41 in direzione Torino Santhià e Borgo d'Ale per un incidente stradale che ha coinvolto una vettura ed un mezzo pesante. L'intervento è valso alla messa in sicurezza dello scenario. Illesi gli occupanti dei due veicoli. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi.