Dal Nord Ovest - Studente 18enne investito mentre andava a scuola

Questa mattina, 24 aprile, uno studente 18enne, a Grugliasco, è stato investito all'incrocio tra via Palli e via Marco Polo, non lontano dalla scuola superiore mentre andava a scuola.

Il sinistro, questa mattina poco dopo le otto, quando il ragazzo è stato investito da un’auto che procedeva in via Natale Palli, in direzione di via La Marmora, La donna 46enne alla guida, residente a Grugliasco, si è immediatamente fermata.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 che hanno soccorso lo studente e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Martini di Torino. Le sue condizioni non si conoscono con esattezza, ma non sembrano gravi.

Successivamente sono arrivati sul posto anche gli agenti della Polizia Locale di Grugliasco, guidati dal comandante Massimo Penz. La dinamica dell’incidente è ora in fase di ricostruzione da parte degli agenti, ma pare che la donna alla guida sia stata accecata dal forte sole e non abbia visto il giovane studente in fase di attraversamento dell'incrocio.