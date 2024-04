Dal Nord Ovest - Nel furgone c'erano coltelli, tenaglie in ferro, cacciavite e mannaia: denunciati

Nella serata di giovedì 25 aprile, personale del Commissariato di P.S. di Omegna, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio, ha effettuato un controllo ad un furgone con targa italiana.

Il veicolo ha attirato l'attenzione dei poliziotti a causa del soprannumero di occupanti, essendo lo stesso omologato per due soli passeggeri. A bordo vi erano due cittadini di origine rumena ed un cittadino italiano. Tutti residenti fuori provincia e con precedenti in materia di reati contro il patrimonio. Considerate tali circostanze, gli agenti del Commissariato hanno approfondito il controllo, eseguendo nei confronti dei soggetti, una perquisizione, successivamente estesa anche al veicolo.

Al termine, gli operatori hanno rinvenuto all'interno del furgone ed addosso agli occupati 6 coltelli, 2 tenaglie in ferro, un cacciavite ed una mannaia da macelleria. I due cittadini rumeni, risultati positivi alla perquisizione, sono stati, pertanto, denunciati in stato di libertà, per possesso ingiustificato di armi da taglio. Al conducente del furgone è stata contestata la violazione dell'illecito amministrativo in materia di codice della strada, per aver trasportato un numero superiore di passeggeri rispetto a quello indicato nel documento di circolazione.