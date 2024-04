Dal Nord Ovest - Causa un incidente, rifiuta l'alcoltest e aggredisce gli agenti

La notte del 21 aprile, la Squadra Volante della Questura di Vercelli ha arrestato un giovane di origine peruviana per resistenza a pubblico ufficiale, deferendolo altresì a piede libero all’Autorità giudiziaria per lesioni personali aggravate, rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e di sottoporsi al test etilometrico.

Poco dopo la mezzanotte di domenica, giungeva alla Sala Operativa della Questura la segnalazione di un sinistro stradale tra due veicoli in corso Marcello Prestinari. Le volanti intervenute ricostruivano la dinamica dell’incidente e constatavano fin da subito lo stato di agitazione e alterazione psico-fisica in cui versava uno dei due conducenti.

Il giovane, vercellese di 24 anni, manteneva un contegno aggressivo e non collaborativo per tutta la durata dell’intervento, nel tentativo di eludere il controllo, proferendo ingiurie e gravi minacce in direzione degli operatori, rifiutandosi di farsi identificare e di sottoporsi al test alcolemico, resosi necessario per il suo manifesto stato di ubriachezza.

Al fine di procedere alla sua compiuta identificazione e ai necessari approfondimenti, il soggetto veniva trasportato negli Uffici della Questura. Durante le fasi di messa in sicurezza e di collocamento nell’autovettura di servizio, lo stesso cercava di divincolarsi, sbracciando energicamente e tirando alcuni calci verso gli operatori, colpendone uno, procurandogli così una lieve lesione personale.

Anche in Questura persisteva nella sua condotta antisociale, proferendo ripetute minacce e cercando di colpire gli agenti, nonché di compiere impulsivi gesti autolesionisti. Per tali condotte, il soggetto veniva tratto in stato di arresto e associato, su disposizione del magistrato di turno, agli arresti domiciliari in un luogo idoneo, in attesa dell’udienza di convalida, all’esito della quale gli è stata applicata la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Di conseguenza, nei giorni successivi, la Divisione Anticrimine della Questura di Vercelli adottava nei suoi confronti la misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Vercelli per due anni, in considerazione dell’accaduto e della pericolosità sociale, già gravato da altri precedenti di polizia.