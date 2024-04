Verrone, due giovani in moto finiscono all'ospedale per una buca sulla strada (foto di repertorio)

Sabato da dimenticare per due giovani alla guida delle loro, finiti a terra a causa di una buca presente sulla strada. È successo ieri pomeriggio a Verrone.

Stando alle prime ricostruzioni, uno dei due avrebbe anche sfiorato con la ruota l'altro, finito sull'asfalto, e non sarebbe riuscito a evitarlo.

Entrambi sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.